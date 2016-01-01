الـ OCP وشركة "كريبكو" الهندية يتفقان على إقامة وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 230 مليون دولار

أفادت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، اليوم السبت، بأن المكتب الشريف للفوسفاط وشركة "كريبكو" الهندية اتفقا على إقامة وحدة جديدة لإنتاج الأسمدة في ولاية أندرا براديش، الواقعة جنوب البلاد، بغلاف مالي يبلغ 230 مليون دولار.



وأوضحت الوكالة أن الوحدة الجديدة، التي سيتم بناؤها في مدينة "كريشنا باتنام"، ستوفر قدرة إنتاج سنوية بقيمة 1.2 م ليون طن من أسمدة "إن بي كي" (النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم) .



ونقلت الوكالة عن الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، السيد مصطفى التراب، قوله، في بلاغ، إن "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كانت وستظل ملتزمة بشكل كامل بالمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي بالهند".



وأضاف السيد التراب أن "هذه الشراكة تم إرساؤها في إطار مشروع رابح – رابح بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، لكنها تستهدف قبل كل شيء تطوير الفلاحة في هذا البلد والاستجابة لانتظارات الفلاحين الهنود".