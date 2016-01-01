الـ OCP وشركة "كريبكو" الهندية يتفقان على إقامة وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 230 مليون دولار
أفادت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، اليوم السبت، بأن المكتب الشريف للفوسفاط وشركة "كريبكو" الهندية اتفقا على إقامة وحدة جديدة لإنتاج الأسمدة في ولاية أندرا براديش، الواقعة جنوب البلاد، بغلاف مالي يبلغ 230 مليون دولار.
وأوضحت الوكالة أن الوحدة الجديدة، التي سيتم بناؤها في مدينة "كريشنا باتنام"، ستوفر قدرة إنتاج سنوية بقيمة 1.2 م ليون طن من أسمدة "إن بي كي" (النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم) .
ونقلت الوكالة عن الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، السيد مصطفى التراب، قوله، في بلاغ، إن "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كانت وستظل ملتزمة بشكل كامل بالمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي بالهند".
وأضاف السيد التراب أن "هذه الشراكة تم إرساؤها في إطار مشروع رابح – رابح بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، لكنها تستهدف قبل كل شيء تطوير الفلاحة في هذا البلد والاستجابة لانتظارات الفلاحين الهنود".
شاشة أخبارنا
شكوك حول وفاة ممرضة داخل بيتها تستنفر الوقاية المدنية والأمن والسلطات ومفاجأة غريبة بعد اقتحام المنزل !
أخبارنا المغربية - جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن ممرضة تغيبت عن عملها لحوالي أسبوع بمستشفى أزيلال ، ولا ترد عن الهاتف ، مما جعل السلطات ... تفاصيل أكثر
- المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب ليسقط المطر الاصطناعي
- بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها
- أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم
- مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟