بمناسبة اليوم العالمي للمدرس .. بن المختار يوجه تهنئة للمدرسات والمدرسين ويدعوهم للتشبث بالروح الإيجابية

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس، الذي يتزامن مع الـ5 من أكتوبر من كل سنة، تقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ،رشيد بن المختار بن عبد الله بتهنئة لكافة المدرسات والمدرسين ،جاء فيها: "يسعدني، أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين للقطاع، أن أتقدم إليكن وإليكم بأحر التهانئ، متمنيا لكم موسما دراسيا موفقا، ومكللا بالنجاح في تحقيق الأهداف والنتائج المبتغاة من المشاريع الإصلاحية المحددة في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية في أفق 2030".

بن المختار أضاف في ذات التهنئة :"ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أوجه تحية إجلال وتقدير إلى كافة المدرسات والمدرسين، وأثمن عاليا كل المجهودات التي تبذلونها من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية. كما أنتهز هذه الفرصة لأدعوكم إلى المزيد من العطاء والتشبث بالروح الإيجابية بما يخدم مصلحة أبنائنا والمصلحة الفضلى لبلادنا".

يُذكر أن منظمة اليونسكو اختارت كشعار لهذه السنة " تقدير المدرس وتحسين أوضاعه المهنية".