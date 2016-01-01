هذه حصيلة العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية لأكاديمية درعة تافيلالت

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت ،في بلاغ إخباري اطلعت عليه "أخبارنا المغربية" ،أن حصيلة العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية التي انعقدت يومي 29 و 30 شتنبر 2016 بلغت 730 يوم توقيف مؤقت عن العمل.

وقد بلغت عدد الملفات المحالة على المجالس التأديبية الخاصة بالأطر التربوية والمشتركة، 13 حالة في صفوف هيئة أساتذة التعليم الابتدائي، وأستاذتين (2) بالتعليم الثانوي الإعدادي، (3) أساتذة بالتعليم الثانوي التأهيلي و ملفين (02) في صفوف فئة المساعدين التقنيين .

وقد تراوحت العقوبات التأديبية المقترحة ما بين الإقصاء المؤقت لمدة 10 أيام والاقصاء المؤقت لمدة ثلاثة (3) أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وكذا عقوبة الانحدار في الطبقة.