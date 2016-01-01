تقرير الخبرة الطبية يزيل اللبس ويكشف المستور في قضية "هبة والمعلمة"

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كشفت مصادر مقربة من التحقيق في قضية وفاة التلميذة هبة، والتي تتهم عائلتها أستاذتها في التسبب في وفاتها، عن النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبرة الطبية والذي كان الجميع ينتظر نشر مضمونه.

فحسب ذات المصدر، فإن الأستاذة المتهمة بريئة من تهمة التسبب في وفاة تلميذتها، لإن الخبرة المنجزة أكدت أن الوفاة ناتجة عن تعفن في الرأس سببه فيروس .

هذا ولم يتم بعد الكشف رسميا عن التفاصيل الكاملة التي تضمنها التقرير الذي استلمته النيابة العابة قبل يومين.