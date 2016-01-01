لإطالة فترة الشبع.. اعتمد على هذه الفاكهة
أكدت خبيرة التغذية الفرنسية فاليرى بستيل أن ثمرة فاكهه ميرابل البرقوق وهى نوع من أنواع البرقوق لها فوائد عديدة، ورغم أنها سكرية إلا أنها لا تمد الجسم إلا بحوالى 53 سعرا حراريا منها 7ر28 % ماء و12 جرام سكر و230 ملليجرام بوتاسيوم و3ر2 جرام ألياف التي تعمل على إبطاء عملية التمثيل الغذائى أي تحويل المواد الغذائية إلى عناصر حيه وتطيل من عملية الإحساس بالشبع .
وعلى العكس من كل أنواع الفاكهة التي يكون فيها السكر الطبيعي هو الفركتوز أو سكر الثمار فإن الثمرة تحتوى على الجلوكوز وهو سكر سهل الهضم على الجسم وينشط الجسم خاصة بعد مجهود ذهنى أو جسدى فهو 100% طبيعى وأمان ويمكن إضافة هذه الثمرة على اللبن أو الحبوب الغذائية. لذلك تنصح الخبيرة بتناولها بكثرة للاستفادة من فوائدها العديد والتى لا تتوفر بسهوله في أي ثمرة أخرى، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
شاشة أخبارنا
وصيفة ملكة جمال روسيا تبيع عذريتها لثري خليجي.. والمقابل؟
تقدمت عائلة فتاة وصيفة ملكة جمال روسيا ببلاغ إلى الشرطة في موسكو تطالب باستردادها بعد أن وصلتهم أنباء تفيد بأنها هربت إلى مدينة خليجية لبيع ... تفاصيل أكثر
- نايضة ف مدرسة بتطوان .. أستاذة تحلق شعر تلميذ داخل القسم بطريقة مهينة و والده يلجأ الى القضاء
- ياربي السلامة...انقلاب سيارة اجرة كبيرة وهذا مصير ركابها
- بنكيران : لهذا تبيع بناتنا شرفهن بالخليج ،وحاولنا إنقاذ لمياء ولم نستطع لكن الملك تمكن من ذلك
- الشيخ عبد الكريم مطيع يتهم بنكيران بالإشتغال "للإطاحة" بالملكية في المغرب وفق مخطط أجنبي
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟