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لإطالة فترة الشبع.. اعتمد على هذه الفاكهة

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 38 دقيقة مضت
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لإطالة فترة الشبع.. اعتمد على هذه الفاكهة

أكدت خبيرة التغذية الفرنسية فاليرى بستيل أن ثمرة فاكهه ميرابل البرقوق وهى نوع من أنواع البرقوق لها فوائد عديدة، ورغم أنها سكرية إلا أنها لا تمد الجسم إلا بحوالى 53 سعرا حراريا منها 7ر28 % ماء و12 جرام سكر و230 ملليجرام بوتاسيوم و3ر2 جرام ألياف التي تعمل على إبطاء عملية التمثيل الغذائى أي تحويل المواد الغذائية إلى عناصر حيه وتطيل من عملية الإحساس بالشبع .

وعلى العكس من كل أنواع الفاكهة التي يكون فيها السكر الطبيعي هو الفركتوز أو سكر الثمار فإن الثمرة تحتوى على الجلوكوز وهو سكر سهل الهضم على الجسم وينشط الجسم خاصة بعد مجهود ذهنى أو جسدى فهو 100% طبيعى وأمان ويمكن إضافة هذه الثمرة على اللبن أو الحبوب الغذائية. لذلك تنصح الخبيرة بتناولها بكثرة للاستفادة من فوائدها العديد والتى لا تتوفر بسهوله في أي ثمرة أخرى، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

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