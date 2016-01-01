نوبات العمل الليلية تهدد جهازك الهضمي

حذرت خبيرة التغذية الألمانية ريكاردا هولتورف من أن نوبات العمل الليلية تهدد الجهاز الهضمي حيث أنها قد تتسبب في مشاكل بالمعدة والأمعاء، معللة ذلك بأهمية ضوء النهار لعملية الهضم.



ولتجنب هذه المشاكل، تنصح هولتورف موظفي النوبات الليلية بإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حتى أثناء النوبات أيضاً حيث ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على الأملاح أو السكر قدر المستطاع، واستبدالها بالزبادي المحتوي على الفواكه الطازجة وخبز الحبوب الكاملة مع الجبن الطازج.



ومن المهم أيضاً الانتباه إلى المشروبات، حيث ينبغي تناول المشروبات الساخنة والباردة الخالية من الكافيين، مثل شاي الأعشاب وشاي الفواكه، بالإضافة إلى المياه المعدنية.