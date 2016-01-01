10 نصائح لتنشيط الكبد وحمايته من الأمراض والفيروسات

الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان لوظيفته المهمة، حيث يعمل على امتصاص المواد الكيميائية والسموم بالجسم والتخلص منها، مما يحمي الجسم من الالتهابات والسرطانات.

ويقول الدكتور "محمد العوضي" استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن الكبد عضو مهم بالجسم ولا يمكن تعويضه، لذا على كل شخص الحفاظ على صحة الكبد، وهناك 10 نصائح تحافظ على الكبد من الأمراض والفيروسات، منها:-

1- النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا.

2- تناول كوب ماء وعليه عصير نصف ليمونة على الريق يوميًا.

3- ممارسة الرياضة يوميًا والإقلال من تناول المسبكات والدهون والمقليات.

4- الاهتمام بقواعد النظافة الشخصية ونظافة المنزل والحمامات.

5- تجنب دخول الحمامات العامة.

6- عدم تناول أي أطعمة ملوثة أو أطعمة خارج المنزل، لأنها يمكن أن تنقل الفيروسات للجسم.

7- الالتزام بتناول نظام غذائي صحي قائم على الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من تناول الماء والإقلال من السكريات.

8- الإقلال من تناول المعلبات والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.

9- عدم تناول أي دواء إلا تحت إشراف طبيب.

10- عمل تحاليل فيروسات كبدية كل فترة، للتأكد بعدم الإصابة بأي فيروسات كبدية، وفي حالة اكتشافها يجب العلاج سريعًا، خاصة الاكتشاف المبكر يسهم في الشفاء سريعًا.