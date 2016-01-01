وصفة طبيعية للمساعدة في علاج الروماتيزم والتهابات المفاصل

مشكلات العظام عديدة ومتنوعة ما بين الروماتيزم والتهابات المفاصل وآلام العظام وغيرها الكثير، وللأسف جميعها يؤثر على أداء الجسم ويسبب آلام مزعجة.

وتقدم الدكتورة حكيمة المالكي، أستاذ الطب البديل والتداوي بالأعشاب، وصفة طبيعية تساعد في علاج الروماتيزم والتهابات المفاصل وآلام العظام.

المكونات:

100 جرام حبة البركة، 100 جرام سكر، كوب لبن حليب دافئ.

الطريقة:

- نخلط حبة البركة والسكر معا جيدا، ثم نحفظ الخليط في علبة معقمة محكمة الغلق، ونأخذ منها ملعقة صغيرة ونضعها في كوب اللبن الحليب الدافئ.

- نقلب جيدا ثم يتم تناول المشروب بعدها؛ حيث يجب تناول كوب على الريق وآخر قبل النوم، وذلك يوميا ولمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.