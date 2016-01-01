شاهد.. نجاة غير متوقعة لفتاة حاولت الانتحار
تسببت وسادة هوائية ضخمة في إنقاذ حياة فتاة قفزت محاولة الانتحار من سطح بناية بارتفاع 33 طابقا، في مدينة جوانجتشو بمقاطعة جوانجدونج في الصين.
وخرجت الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاما ببعض الإصابات البسيطة، وتوصلت التحقيقات معها إلى أن مشكلات عاطفية هي السبب في إقدامها على تلك الخطوة.
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