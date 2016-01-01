مرة أخرى...بنكيران ينهار باكيا أمام مناصريه بمراكش
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للبكاء والنحيب خلال لقائه بمناضلي ومناصري حزبه بمراكش وذلك مباشرة بعد ولوجه للقاعة التي احتضنت مهرجانه الخطابي مساء هذا اليوم.
بنكيران انهار باكيا من شدة الانفعال وذلك بسبب الهتافات الحماسية التي استقبله بها أتباع المصباح ، الشيء الذي جعله يجلس بعض الوقت إلى حين التقاط أنفاسه ومسح دموعه.
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