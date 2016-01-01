هذه مضامين الاتفاقية الجديدة التي وقعها والي الرباط مع الأساتذة المتدربين

أخبارنا المغربية

عقدت لجنة متابعة ملف الأساتذة المتدربين لقاءً أمس الثلاثاء مع والي العاصمة باعتباره ممثلاً للحكومة بمقر الولاية خلص إلى تسوية وضعية كل الحالات التي توصلت بها لجنة المتابعة بشكل نهائي، والمتمثلة في الأساتذة المتدربين خارج تخصصهم، الأستاذات الحوامل، الأساتذة المتدربين المكفوفين، إلى جانب تسليمهم لكافة مستحقاتهم المالية.

و أشار بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة، أنه بناء على التقرير العام الذي توصلت به لجنة المتابعة، والذي يسرد كافة المشاكل والعراقيل التي اعترضت الأساتذة المتدربين، والمتوقع حصولها أثناء سيرورة التدريب، تم الاتفاق على أن تراعى في تقويم التدريب بالنسبة لكل أستاذ متدرب خارج سلكه أو تخصصه في مراسلة ستوجه لكل لجان التفتيش ﻷخذ هاته الحالات بعين الاعتبار، إلى جانب أن كل أستاذ في وضعية المسؤولية عن القسم سيبقى في قسمه طيلة الموسم، مسؤولا عن التدريس وتنظيم التقويمات وتصحيحها.

و تابع البلاغ أنه تم الاتفاق على أن أساتذة العرفان سيجتازون دورة استدراكية نهاية الشهر الجاري، أما بالنسبة للأستاذات الحوامل فسيتم إصدار مذكرة لجميع المراكز لوضع تاريخ ولادتهن بعين الاعتبار في تقييم التدريب والمشروع الشخصي، تم بالنسبة لحالات الأساتذة المتدربين المكفوفين، فسيتم الاتصال بمديرياتهم الإقليمية قصد تحويلهم إلى معاهد المكفوفين الأقرب إلى مقر تعيينهم.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، فقد أفاد ذات البلاغ أنه سيتم صرف الأشهر الأربعة للتعويض دفعة واحدة في الحسابات البنكية لجميع الأساتذة المتدربين قبل متم شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب صرف منحة كل شهر في بداية الشهر الموالي له، في أجل لا يتجاوز كحد أقصى الأسبوعين.