هذه حصيلة ضحايا حادث اصطدام شاحنة صهريجية محملة بمادة الفيول بسيارة أجرة ضواحي أكادير

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجروح إثر حادثة سير وقعت مساء أمس السبت، على الطريق السيار، على بعد بضع كيلومترات من مدينة أكادير.



وأوضح مصدر أمني أن الحادثة وقعت بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة بمادة الفيول، بسيارة أجرة، على مقربة من محطة أداء الطريق السيار الواقعة بالجماعة القروية لأمسكروض.



وحسب المصدر نفسه، فإن التحريات الأولية حول هذه الحادثة أفادت بأنها نتجت عن عطب مفاجئ لحق بفرامل الشاحنة الصهريجية، مما جعل السائق عاجزا عن التحكم في قيادتها.



وقد نقل الضحية الذي لقي حتفه إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما تم نقل الجرحى إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاجات.