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موظفو الأمن مطالبون بحمل السلاح بعد تحذيرات استخبارية

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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موظفو الأمن مطالبون بحمل السلاح بعد تحذيرات استخبارية موظفو الأمن مطالبون بحمل السلاح بعد تحذيرات استخبارية

أخبارنا المغربية 

أصدر  المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تعليمات إلى جميع موظفي الأمن بضرورة حمل الأسلحة الوظيفية الخاصة إلى مقرات العمل.

و تأتي هذه الخطوة، حسب يومية المساء،  بعد ورود تقارير استخباراتية تحذّر من نشاط خلايا إرهابية نائمة تستهدف المغرب، إذ أعلنت حالة استنفار في أوساط رجال الأمن، وأصبح عدد من رجال الشرطة مجبرين على حمل أسلحتهم الوظيفية أثناء تنقلهم إلى مقرات عملهم.

و وفق نفس اليومية، فقد وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، خطة تهدف إلى إعادة تكوين رجال الأمن الذين لم يستعملوا أسلحتهم منذ مدة، حيث تمت إعادة تدريب المئات من موظفي الأمن وإعادتهم إلى المعهد الملكي للشرطة من أجل الخضوع لتكوين حول كيفية استخدام الأسلحة الوظيفية.

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