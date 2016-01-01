بعد خطيبي فاس و تنغير.. التوفيق يوقف خطيبا ثالثا بجرسيف

أخبارنا المغربية :

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطيبا آخر بمسجد الرحمة بمدينة جرسيف، وذلك أيام قليلة بعد قرار الوزارة توقيف خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، محمد أبياط، و توقيف خطيب و إمام مسجد دوار "واكليم" بتنغير، لحسن ياسين.

مصادر محلية أفادت أن خالد مزاح، خطيب مسجد الرحمة بمدينة جرسيف، فوجئ بقرار توقيفه صباح أمس الخميس، حيث لا تزال أسباب هذا القرار مجهولة لحد الساعة.

ومن المنتظر أن تشهد مساجد جرسيف و تنغير ، اليوم الجمعة ، جملة من الاحتجاجات قد تصل إلى مقاطعة صلاة الجمعة كما وقع الأسبوع الماضي بفاس.