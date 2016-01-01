بعد خطيبي فاس و تنغير.. التوفيق يوقف خطيبا ثالثا بجرسيف
أخبارنا المغربية :
أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطيبا آخر بمسجد الرحمة بمدينة جرسيف، وذلك أيام قليلة بعد قرار الوزارة توقيف خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، محمد أبياط، و توقيف خطيب و إمام مسجد دوار "واكليم" بتنغير، لحسن ياسين.
مصادر محلية أفادت أن خالد مزاح، خطيب مسجد الرحمة بمدينة جرسيف، فوجئ بقرار توقيفه صباح أمس الخميس، حيث لا تزال أسباب هذا القرار مجهولة لحد الساعة.
ومن المنتظر أن تشهد مساجد جرسيف و تنغير ، اليوم الجمعة ، جملة من الاحتجاجات قد تصل إلى مقاطعة صلاة الجمعة كما وقع الأسبوع الماضي بفاس.
شاشة أخبارنا
من أجل تشجيع الزواج والتقليل من الطلاق، بدء العمل بعقود زواج محددة المدة
سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر
- كواليس مهرجان مراكش...الراقص"ة" نور تدخل في اشتباك بالأيدي مع صحافية وهذا هو السبب
- خطير .. محفظات تغزو الأسواق مصنوعة بالبلاستيك المطبوع بأوراق مالية من فئة 100 و200 درهم (صور)
- أورانج تقدم هدية سخية للمغاربة بعد تعويضها لـ"ميديتيل"
- القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟