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أمن خريبكة يفرج عن الطفل أسامة الشعرة العائد من كتائب داعش بعد التحقيق معه

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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أمن خريبكة يفرج عن الطفل أسامة الشعرة العائد من كتائب داعش بعد التحقيق معه

 

نورالدين ثلاج من خريبكة :

اعتقلت اليوم الأحد 23 أبريل، الأجهزة الأمنية بعاصمة الفوسفاط، الشاب أسامة الشعرة (مواليد 1999 بطنجة) الذي عاد من ساحة الاقتتال بين «داعش» و«النصرة» بسوريا، والذي اشتهر من خلال صوره حاملا "الكلاشنيكوف".

وقال مصدر أمني لـ"أخبارنا المغربية" إن توقيف أسامة بمدينة خريبكة على إثر حضوره لمتابعة فريق الأولمبيك واتحاد طنجة كان روتينا وعاديا، حيث تمت استضافته بمقر المنطقة الإقليمية للأمن لساعات قليلة والاستماع إليه، ثم الإفراج عنه بشكل عادي.

 وحسب مصادر صحافية فإن الطفل أسامة الشعرة، انخرط في إحدى الجمعيات النشيطة في مقاطعة بني مكادة، تدعى جمعية «نجوم الشمال»، حيث يشغل مهمة عميد فريق كرة قدم تابع للجمعية، في محاولة لنسيان ما عاشه بأرض المعركة وبداية مشوار جديد في حياته.

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