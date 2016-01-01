الرئيسية | أخبار وطنية | هذه قائمة الجيوش المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي 17 بالمغرب

هذه قائمة الجيوش المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي 17 بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه قائمة الجيوش المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي 17 بالمغرب

 

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية :

يشارك حوالي 1300 فردا من جيوش الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومالي وموريتانيا والسنغال وإسبانيا وتونس في مناورات الأسد الأفريقي 17 التي تجري فوق التراب المغربي وتشرف عليها الولايات المتحدة الأمركية، والمنتظر أن تنتهي يوم 28 أبريل، مع عودة جميع القوات الأميركية إلى قواعدها عند ختام المناورات.

وقال ليونارد ليني من فرقة العمل المشتركة للأسد الأفريقي، في تصريح لـ"سكاي نيوز" :" نحن متحمسون لإجراء التدريب مع شركائنا المغاربة، يمكننا الأسد الأفريقي من تعزيز قدراتنا العملية في بيئة تبقى سمحة، مع أنها غير مألوفة".

وأوضح ليني أن التدريب يمنح لأعضاء القوات الأمريكية تجربة العمليات المشتركة والمجتمعة، لدعم التعاون الإقليمى مع الدول الإفريقية والشركاء الأمنيين من دول متعددة”.

وتجري مناورات "الأسد الإفريقي" بقيادة قوات المارينز بأوربا وإفريقيا وبرعاية “قيادة الولايات المتحدة بأفريقيا”، بدعم من قوات المارينز بالولايات المتحدة، والجيش الأميركي والبحرية الأميركية والقوات الجوية الأميركية وحرس الجو الوطني بولايتي يوتا وكنتاكي.

 

 

مجموع المشاهدات: 2947 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات