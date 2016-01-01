الوزير بوليف يقطر الشمع على الداخلية وهذه رسالته بعد مسيرة الدار البيضاء لمن يهمهم الأمر !

أخبارنا المغربية : جمال مايس

نشر نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل المكلف بالنقل و القيادي في حزب البيجيدي ، تدوينة على حسابه الفايسبوكي ، يوضح فيها وجهة نظره حول مسيرة الدار البيضاء التي اعتبرها نكوصا للديمواقراطية ، حيث قال :" إن الذي يتابع ما يجري هذه الأسابيع استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة لا يمكنه الا ان يستغرب من مستوى التخبط الذي تعيشه العديد من الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه العملية. فمن جهة يتم الضغط على مرشحين باسم حزب معين، للتنازل عن الترشيح والانسحاب!!! وعلى عينك يا بنعدي!!! ومن جهة ثانية يتم رفض ترشيح سلفي باسم حزب معين، مقابل قبول ترشيح سلفيين باسم احزاب اخرى!!! لكل واحد تنقيطه!!! ومن جهة ثالثة يتم السماح بمسيرة ضد بنكيران والحكومة، في وقت مشبوه، والادهى من ذلك التبرؤ منها من طرف الجميع بعدما اتضحت هزالتها ومهزلتها!!! افهم تتسطا!!!! الخ من الامور التي تتابعونها عن كتب...وتعبرون فيها عن رايكم بوضوح..."

و اردف بوليف في تدوينته قائلا :" اليوم، المغاربة والحمد لله واعون تمام الوعي بالنكوص الديمقراطي الذي لا زال يهدد المغرب، بتصرفات مدبرة ليلا من طرف العديدين الذين لم ترقهم عملية الإصلاح الحالية. المغاربة يفهمون ما يجري علنا وما يدبر ليلا... "

و اختتم بوليف :"والمطلوب هو الوضوح معهم -المغاربة-...فالوضوح أساس المصداقية... والمصداقية هي الرأسمال الذي يجب ان يمتلكه من يريد الفوز في الانتخابات... وفي ذلك فليتنافس المتنافسون... لمن يهمهم الامر ".