استهتار بنكيران يحرج المغرب مع الصين

أخبارنا المغربية :

تسبب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في أزمة بين المغرب والصين، بسبب تصرفات غريبة أقدم عليها بإقامة سفير بكين بالرباط.

وفي تفاصيل الخبر، كتبت جريدة "آخر ساعة" أن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، وضع صورة المغرب في موقف محرج مع جمهورية الصين الشعبية، عندما وقع في تصرف وُصف بأنه “غير دبلوماسي” و”غير أخلاقي” في أعراف الدول، وذلك أثناء حضوره لاحتفال سفارة الصين بعيدها الوطني.

وقالت الجريدة إن بنكيران استعجل مغادرة إقامة السفير مبكّرا دون إتمام فعاليات الحفل، بالإضافة إلى تلفّظه بكلام غير مسؤول، وذلك بغرض التوجه نحو المبيت بمراكش لتأطير مهرجان انتخابي لحزبه، وهو ما خلق انطباعا سيئا لدى السفير الصيني بالمغرب.