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بنكيران لمؤيديه بتطوان : نتوما ماجابتكومش 100 درهم

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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بنكيران لمؤيديه بتطوان : نتوما ماجابتكومش 100 درهم

 

أخبارنا المغربية : تطوان

حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران قبل قليل بمدينة تطوان في إطار جولته الداعمة لمنتخبي الحزب ، حيث وجد في انتظاره جمعا غفيرا غصت بهم ساحة مسرح الهواء الطلق بالولاية.

بنكيران بدا مزهوا بالعدد الكبير من المناصرين الذي ظلوا يهتفون باسمه ويرددون شعارات الحزب ، حيث قال مازحا "إدا زغرتو عليك العيالات بالمغرب حاجتك مقضية."

هذا وخاطب بنكيران الحاضرين قائلا " نتوما ماشي أعضاء فحزب العدالة والتنمية أو منخرطين فيه، ولكن كيعجبكم العدالة والتنمية ، جابكم حب الوطن وما جابتكمش 100 درهم".

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