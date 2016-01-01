بنكيران لمؤيديه بتطوان : نتوما ماجابتكومش 100 درهم
أخبارنا المغربية : تطوان
حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران قبل قليل بمدينة تطوان في إطار جولته الداعمة لمنتخبي الحزب ، حيث وجد في انتظاره جمعا غفيرا غصت بهم ساحة مسرح الهواء الطلق بالولاية.
بنكيران بدا مزهوا بالعدد الكبير من المناصرين الذي ظلوا يهتفون باسمه ويرددون شعارات الحزب ، حيث قال مازحا "إدا زغرتو عليك العيالات بالمغرب حاجتك مقضية."
هذا وخاطب بنكيران الحاضرين قائلا " نتوما ماشي أعضاء فحزب العدالة والتنمية أو منخرطين فيه، ولكن كيعجبكم العدالة والتنمية ، جابكم حب الوطن وما جابتكمش 100 درهم".
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