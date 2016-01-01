حقيقة تدوينة عامل عمالة سلا و توقعه فوز حزب "البام" في انتخابات 7 اكتوبر (بلاغ)

اخبارنا المغربية : ع. الوزاني

بعد نشر موقع "اخبارنا المغربية" خبرا حول تدوينة فايسبوكية لعامل عمالة سلا عبد الرحمان بنعلي ، توقع من خلالها فوز حزب الاصالة و المعاصرة بانتخابات 7 اكتوبر ، و هو ما خلف ردود فعل قوية من طرف نشطاء فايسيوكيين اعتبروا ان العامل يقوم بدعاية انتخابية لحزب "البام" و لا يلتزم الحياد المفروض في رجل سلطة ، توصلنا قبل قليل من وزارة الداخلية ببيان حقيقة ، يؤكد ان شخصا مجهول الهوية كان وراء هذه التدوينة عبر انتحال اسم وصفة عامل عمالة سلا، عبد الرحمان بنعلي، و انشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل اسمه،

و فيما يلي النص الكامل للبلاغ :

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة تحمل اسم عامل عمالة سلا، عبد الرحمان بنعلي، حيث قام شخص مجهول الهوية بانتحال اسمه وصفته، واضعا صور المسؤول الإقليمي التي التقطت خلال المناسبات الرسمية التي أشرف عليها. كما قام هذا المنتحل بنشر تصريحات مُختلَقة ومعطيات منسوبة للعامل المذكور والتي تعد مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وإذ ينفي عامل عمالة سلا نفيا قاطعا إنشاءه لأي صفحة باسمه على هذا الموقع، فإنه يؤكد على أن كل ما ينشر على الصفحة المذكورة لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد ولا يعبر عن رأيه أو وجهة نظره.

للإشارة فقد سبق لعامل عمالة سلا أن راسل إدارة "فيسبوك" خلال شهر غشت 2015 والتي قامت بحذف الصفحة المذكورة.

غير أنه لوحظ مؤخرا بأن نفس الشخص مجهول الهوية قام بإعادة فتح هذه الصفحة مجددا، والتي على إثرها قام العامل بالاتصال بالمسؤول المحلي لاتصالات المغرب بسلا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحذف هذه الصفحة، مع إمكانية تحريك المتابعة القضائية ضد المنتحل الذي يقف وراءها.