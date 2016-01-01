حركة "ضمير" تتهم "العدالة و التنمية" بحمل أعلام تشبه في شكلها ولونها رايات "داعش"

أخبارنا المغربية : الرباط

قالت "حركة ضمير" في بيان لها، أنه بعد سلسة اللقاءات التي عقدتها مع أمناء وقيادات الأحزاب السياسية من أجل مناقشة برامجها الانتخابية، تابعت مجريات الحملة الانتخابية الجارية لـ 7 أكتوبر المقبل، لترصد حمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام "داعش" خلال التجمعات الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية".

وأضاف نفس البيان، أن هذا الامر من شأنه خلق الالتباس لدى الناخبين بل ومن شأنها أن تغيِّر من مدلول الانتخابات من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس عن تمثيل صحيح الدين.

و رصدت "ضمير" كذلك استعمال العنف في حق بعض المرشحين من "فيدرالية اليسار الديمقراطي" في مدينة سيدي سليمان من طرف مجموعات معادية أدى إلى جروح متفاوتة الخطورة في صفوف نشطائها.

كما لاحظت وقوع هجوم بالحجارة على أعضاء من حزب "الأصالة والمعاصرة" بجماعة تكلفت بإقليم أزيلال من طرف أشخاص يحملون القمصان الدعائية لحزب "التقدم والاشتراكية"، أدى إلى خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة.