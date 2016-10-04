بالصور ملكة جمال المغرب فاطيما الفايز تنضم إلى هذا الحزب
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تمكن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال من استقطاب ملكة جمال المغرب فاطيما الفايز إلى صفوف حزب الاستقلال.
و كانت الفايز قد أعلنت أنها فقدت الثقة في الأحزاب الأخرى حيث كانت عضوة في حزب سابق واستقالت بسبب فساد أحد أعضائه.
كما قالت الفايز إنها دخلت الحزب لاقتناعها ببرنامجه السياسي وهو الدفاع عن الوطن ومحاربة الفساد حيث شعار الحزب هو لنتعاقد من أجل الكرامة.
للإشارة فإن الفايز تعد خامس ملكة جمال على مستوى العالم، كما تشتغل منصب وزيرة السلام في البرلمان الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
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