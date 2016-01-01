هذا السبت .. برلمان "المصباح" يعقد دورة استثنائية لوضع مسطرة اقتراح مرشحي الحزب للإستوزار

أخبارنا المغربية - الرباط

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت المقبل 22 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل المصادقة على مشروع تعديل مسطرة اختيار وزراء الحزب، وبانتخاب ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة التي ستتولى اقتراح المرشحين للإستوزار.

وحسب الموقع الرسمي لحزب "المصباح" على الانترنيت ، فإن المجلس سيتميز بالخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة المقبلة بعد تصدر حزبه نتائج اقتراع 7 أكتوبر.

و كانت الأمانة العامة للحزب قد اجتمعت مساء الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط ، حيث تدارست مسار المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة ، وأوصت بـ "مواصلة التشاور مع باقي الأطراف في أفق تشكيل الحكومة في أقرب أجل ممكن".