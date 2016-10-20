مشاورات تشكيل الحكومة .. نبيلة منيب ترفض لقاء بنكيران و هكذا رد حزب "المصباح"

أخبارنا المغربية ـ الرباط

رفضت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة .

و ذكر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن بنكيران وجه الدعوة إلى منيب، قصد لقائها يوم أمس الأربعاء ، لكن الأخيرة رفضتها عن طريق وسائل الإعلام.

و أورد ذات المصدر في مقال بهذا الخصوص : " عوض أن ترد (نبيلة منيب) بالطريقة نفسها، على الدعوة الموجهة لها بالإيجاب أو السلب وفق الأعراف وفي حدود اللياقة المطلوبة، لجأت منيب إلى موقع فبراير.كوم، لترد على الدعوة بالرفض نافية أن يكون لها أي لقاء تشاوري مع عبد الإله بنكيران ".

و كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قد حصلت على مقعدين فقط في انتخابات 7 أكتوبر.