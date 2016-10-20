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مشاورات تشكيل الحكومة .. نبيلة منيب ترفض لقاء بنكيران و هكذا رد حزب "المصباح"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مشاورات تشكيل الحكومة .. نبيلة منيب ترفض لقاء بنكيران و هكذا رد حزب "المصباح" مشاورات تشكيل الحكومة .. نبيلة منيب ترفض لقاء بنكيران و هكذا رد حزب "المصباح"

أخبارنا المغربية ـ الرباط

رفضت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة .

و ذكر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن بنكيران وجه الدعوة إلى منيب، قصد لقائها يوم أمس الأربعاء ، لكن الأخيرة رفضتها عن طريق وسائل الإعلام.

و أورد ذات المصدر في مقال بهذا الخصوص : " عوض أن ترد (نبيلة منيب) بالطريقة نفسها، على الدعوة الموجهة لها بالإيجاب أو السلب وفق الأعراف وفي حدود اللياقة المطلوبة، لجأت منيب إلى موقع فبراير.كوم، لترد على الدعوة بالرفض نافية أن يكون لها أي لقاء تشاوري مع عبد الإله بنكيران ".

و كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قد حصلت على مقعدين فقط في انتخابات 7 أكتوبر.

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1 | mohammed
bravo
bravo Mounib.c'est ca le principe non comme USFP qui a courru pour decrocher des postes.
مقبول مرفوض
-7
تقرير كغير لائق 2016/10/20 - 02:25
2 | غيور
bravo
احسنت صنعا نبيلة .باللغة الدارجة .قولبتيه.شكرا مرة اخرى نبيلة اتمنى لك النجاح في المرة القادمة .
مقبول مرفوض
-11
تقرير كغير لائق 2016/10/20 - 02:32
3 | nunu
مع إحترامي لسيدة منيب فعلى المستوى السياسي تبقى نكرة وغالب الضن حتى على مستوى الحي التي تقطن به السيدة. وإلآ لفازت بمقعدها وهدا أضعف الإيمان.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/20 - 02:57
4 | وحيدة
سخونية الراس
ترفضين لقاء بن كيران من تكونين على الاقل كنت تعبرين عن رأيك امام الراي العام ولكن موقفك ضعيف جدا لما حصلت عليه من كراسي في قبة البرلمان نصيحتي لك هو ان تدخلي سوق راسك كانوا أكثر منك شجاعة و سخونية الراس وفي الأخير تكمشو ودربوها بسكتة
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/10/20 - 03:01
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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