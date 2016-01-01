بنكيران يؤكد رسميا تواجد بنعبد الله وشباط في حكومته الجديدة
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
قطع عبد الاله بنكيران الشك باليقين حول هوية حلفائه المقبلين بالحكومة وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المجلس الوطني للعدالة والتنمية صباح هذا اليوم.
بنكيران أكد للحاضرين أن المواقف الأخيرة التي أظهرها حزب الاستقلال "مسحت" كل الخلافات والمشاكسات السابقة وأن هذا الأمر قد انتهى الآن.
وأضاف بنكيران أن شباط وبنعبد الله سيكونان بجانبه داخل الحكومة في المرحلة القادمة بعدما عبرا عن رغبتهما في ذلك.
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