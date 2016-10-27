الوالي "لفتيت" صاحب أراضي خدام الدولة مرشح لخلافة حصاد في وزارة الداخلية

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يستعد محمد حصاد، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، لمغادرة الوزارة لأسباب خاصة، ولا علاقة لها بالصدام الذي حصل أثناء الانتخابات التشريعية، وما خلفته من ردود أفعال غاضبة كشف عنها بعض السياسيين.

و قالت صحيفة الصباح في عددها الصادر غدا، أن أحد الواليين عبد الوافي لفتيت أو محمد اليعقوبي بات مرشحا لشغل منصب وزير الداخلية في حكومة بنكيران الثانية.