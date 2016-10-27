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الوالي "لفتيت" صاحب أراضي خدام الدولة مرشح لخلافة حصاد في وزارة الداخلية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الوالي "لفتيت" صاحب أراضي خدام الدولة مرشح لخلافة حصاد في وزارة الداخلية

أخبارنا المغربية 

يستعد محمد حصاد، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، لمغادرة الوزارة لأسباب خاصة، ولا علاقة لها بالصدام الذي حصل أثناء الانتخابات التشريعية، وما خلفته من ردود أفعال غاضبة كشف عنها بعض السياسيين.

و قالت صحيفة الصباح في عددها الصادر غدا، أن أحد الواليين عبد الوافي لفتيت أو محمد اليعقوبي بات مرشحا لشغل منصب وزير الداخلية في حكومة بنكيران الثانية.

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1 | مواطن
لفتيت خصو يتحاسب اولا على الاراضي.وبعد نتكلمو.لهذا الاسباب المواطنين مبغاوش ينتخبو.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 11:26
2 | منير
الترويج ترويح
هناك خلية بوزارة الداخلية تعمل على ترويج شائعات عن وزير الداخلية القادم و الوزير المنتدب.
سنسمع طيلة شهر نونبر المقبل أن جميع الولاة سيصبحون مرشحين للوزارة.
أظن أن لفتيت أو اليعقوبي سيمكنهما تولي حقيبة الوزارة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد 5 سنوات من الآن.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 11:56
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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