الديبلوماسية الملكية بإفريقيا تعطي أكلها، وهذا ما عبرت عنه الكوت ديفوار رسميا

أشادت كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، بتبصر الملك محمد السادس للقرار المشترك مع رئيس جمهورية نيجيريا، المتعلق بإطلاق مشروع إنجاز خط أنابيب الغاز الذي سيربط البلدين.

وقال وزير الشؤون الخارجية الإيفواري بالنيابة، أمون تانوه مارسيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، يتشرف جدا بما وصفه بتبصر الملك محمد السادس الذي قرر أن يرى النور مشروع لخط أنابيب الغاز بين الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا والمملكة، وأن “يعبر هذا الخط عشرة من دول منطقة غرب إفريقيا من ضمنها كوت ديفوار، ليصل إلى أوروبا”.

وأضاف الوزير أن السيد واتارا معتز جدا بهذا التقدير للملك، الذي يقوم بزيارة لنيجيريا، وبتشبثه بالمساهمة في جهود التنمية بالقارة. متابعا بالقول إن “رئيس الدولة ينوه بالانخراط الموصول لملك لفائدة إفريقيا”، مشيرا إلى أهمية مشروع خط أنابيب الغاز الإقليمي “بالنسبة لاقتصاد كوت ديفوار وبالنسبة لباقي اقتصادات غرب إفريقيا، في ما يتعلق بالتشغيل وإنتاج الطاقة والمنتوجات المشتقة”.

وأعرب أمون تانوه، بالمناسبة، عن الدعم الكامل لبلاده لهذا المشروع، مشيرا إلى أن تمويل هذا المشروع سيكون من طرف المانحين الرئيسيين وهما المغرب ونيجيريا، فيما يرتقب أن يساهم الشركاء التقليديون في التنمية في توفير تمويلات إضافية.