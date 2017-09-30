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بالصور: نايضة فمؤتمر الاستقلال... أنباء عن جرحى بسبب التراشق بالكراسي والأواني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور: نايضة فمؤتمر الاستقلال... أنباء عن جرحى بسبب التراشق بالكراسي والأواني

أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" من داخل المؤتمر الذي يعقده حزب الإستقلال بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط عن تحوله إلى حلبة للصراع والحرب بين التيار الموالي لحميد شباط وتيار الزعيم ولد الرشيد.

وأوضحت ذات المصادر أن التيارين دخلا في مناوشات في الأول إستعملت فيها الألفاظ النابية والكلامات الساقطة من سب وشتم غير أن الأمور سرعان ما تجاوزت كل التوقعات و تحولت فيما بعد إلى إشتباكات بالأيادي وتبادل للضرب والتراشق بالصحون والكراسي والطاولات في مشهد رهيب لم يشهده مؤتمر الحزب من قبل.

وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية" أن الصراع لم يبقى حبيس القاعة التي تشهد أطوار المؤتمر بل تحولت عدواه إلى خارج المركب وتشابكت الأيدي بالخارج أيضا مما خلف بعض الإصابات في صفوف المؤتمرين تدخلت معها سيارات الإسعاف.

هذا وأدت هذه الأعمال والمناوشات إلى توقف أشغال المؤتمر وتعليق أنشطته ولم تكتمل النقط التي كانت مدرجة ضمن جدول أعماله للمناقشة وإبداء الرأي فيها;والتي من المنتظر أن تزيد من حدة الصراع بين التيارين وتشعل نار المواجهة وتؤجج الأوضاع أكثر خاصة النقطة المتعلقة بالتقرير المالي في عهد ولاية الأمين العام "حميد شباط" والذي لن يتم المصادقة عليه وفق ما يروج في كواليس المؤتمرين.

 
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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | المهم
الحسم
سيكون الحسم لصالح هذا و ذاك لمن له عدد كبير في حزبه من الشماكرية و البلطجية و المجرمين ذوي السوابق العدلية هذه هي السياسة الجديدة التي أصبحت تعتمد عليها الاحزاب داخل الحزب و في الانتخابات ،الاحزاب التي ننتظر منها ان تؤطر الشباب أصبحت تخدره ،النتيجة هي الاختلاس الرشوة الوساطة خيانة الامانة و الاجرام و عدل فاسد
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/09/30 - 12:33
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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