بالصور: نايضة فمؤتمر الاستقلال... أنباء عن جرحى بسبب التراشق بالكراسي والأواني

أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" من داخل المؤتمر الذي يعقده حزب الإستقلال بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط عن تحوله إلى حلبة للصراع والحرب بين التيار الموالي لحميد شباط وتيار الزعيم ولد الرشيد.

وأوضحت ذات المصادر أن التيارين دخلا في مناوشات في الأول إستعملت فيها الألفاظ النابية والكلامات الساقطة من سب وشتم غير أن الأمور سرعان ما تجاوزت كل التوقعات و تحولت فيما بعد إلى إشتباكات بالأيادي وتبادل للضرب والتراشق بالصحون والكراسي والطاولات في مشهد رهيب لم يشهده مؤتمر الحزب من قبل.

وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية" أن الصراع لم يبقى حبيس القاعة التي تشهد أطوار المؤتمر بل تحولت عدواه إلى خارج المركب وتشابكت الأيدي بالخارج أيضا مما خلف بعض الإصابات في صفوف المؤتمرين تدخلت معها سيارات الإسعاف.

هذا وأدت هذه الأعمال والمناوشات إلى توقف أشغال المؤتمر وتعليق أنشطته ولم تكتمل النقط التي كانت مدرجة ضمن جدول أعماله للمناقشة وإبداء الرأي فيها;والتي من المنتظر أن تزيد من حدة الصراع بين التيارين وتشعل نار المواجهة وتؤجج الأوضاع أكثر خاصة النقطة المتعلقة بالتقرير المالي في عهد ولاية الأمين العام "حميد شباط" والذي لن يتم المصادقة عليه وفق ما يروج في كواليس المؤتمرين.