ثلاثة أعمال سهلة ميسورة تمحو خطاياك وترفع درجاتك ! !
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط".
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