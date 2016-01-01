أمانديس في قفص الاتهام بعد فضيحة غرق أوراش طنجة الكبرى

أخبارنا المغربية

لم تمر مشاهد غرق بعض أوراش مشروع "طنجة الكبرى"، إثر التساقطات المطرية التي عرفتها عاصمة البوغاز خلال اليومين الماضيين، دون أن تثير الكثير من التساؤلات حول مسؤولية شركة التدبير المفوض أمانديس.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن اجتماعين شهدهما مقر ولاية جهة طنجة ـ تطوان، عشية يوم الاثنين و أمس الثلاثاء، بحضور الوالي محمد اليعقوبي، ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة، البشير العبدلاوي، والمدير الجهوي لشركة أمانديس، خصص لمناقشة آثار “الفيضانات” التي شهدتها مناطق متفرقة في مدينة طنجة، مخلفة أضرارا وخسائر متفاوتة ببعض المرافق.

و قالت مصادر الجريدة إن السلطة المفوضة عاتبت ممثل أمانديس بشدة على التقصير الذي حصل في صيانة ومتابعة وضعية البنية التحتية، وعدم تصفية المجاري المائية وقنوات الصرف الصحي كما يجب، والتأخر في استكمال الأشغال ببعض الأوراش مع اقتراب فصل الشتاء، وتعطل خدمة مضخات الماء في بعض الأنفاق التحت أرضية.