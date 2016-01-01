بوعشرين يعتذر عن وصف الشماليات بـ " البغلة المغربية " و هذه تبريراته لما كتب
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
بعد العنوان القدحي الذي اعتلى صدر الصفحة الأولى من عدد يوم أمس الخميس من جريدة " أخبار اليوم " لمديرها توفيق بوعشرين ، و الذي أثار سخط المغاربة ، بعد وصفه للنساء الشماليات اللائي يشتغلن في تهريب السلع بباب سبتة المحتلة بـ " البغلة المغربية " ، لم يتوانى مدير نشر الجريدة ، عن استصدار اعتذار سريع صغير لم يتعدى بضعة كلمات معدودات ، عبر عدد اليوم الجمعة ، تضمن توضيحا للسياق الذي وظفت خلاله هذه العبارة ، حيث أكد أنها - العبارة - متداولة و ليست من " ابتكار " هيئة التحرير ، وأنها لم تستعمل للإساءة للمرأة المغربية ، بقدر ما هي توصيف حقيقي للمعاناة اليومية التي تتحملها المعنيات بالأمر ، اللاتي يحملن أثقال قد لا تتحملها حتى ظهور البغال .
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