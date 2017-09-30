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بالصور : وجبة عشاء طبيب مداوم تخلق جدلا واسعا و الدكتورة بنيحيى تكشف الحقيقة

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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بالصور : وجبة عشاء طبيب مداوم تخلق جدلا واسعا و الدكتورة بنيحيى تكشف الحقيقة

 

عبدالاله بوسحابة - أخبارنا المغربية 

في تدوينة مثيرة أثارت جدلا واسعا بين رواد الفيسبوك، قالت الدكتورة نورة بنيحيى : " هذه الوجبة التي يتناولها الطبيب المداوم في المستعجلات, كما جاء في صفحة أخبار الصحة, لكن سأصحح بعض ما جيئ فيها, و هو " لا يقدم العشاء من طرف وزارة الصحة لكن من طرف إدارة المستشفى, و هما أمران مختلفان لأن ذلك ضمن صفقة يتم من خلالها تفويض الأكل لشركة خاصة, و وزارة الصحة تتحمل جزءا من المسؤولية لكونها مطالبة بمراقبة المؤسسات التابعة لها ".

و من جهة أخرى اضافت الدكتورة نورى : " لا أوافق صاحب هذا المنشور عندما قال بأن ذلك يخضع لإقتطاعات ، ليست هناك أية إقتطاعات من طرف الإدارة و ذلك حتى لا ننسب لها شيئا خاطئا ".

 

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