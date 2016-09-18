انتبهوا... نصاب استغل موقع شهير للبيع والشراء من أجل ترويج أرواق نقدية مزورة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
عممت المصالح الأمنية مذكرة بحث وطنية في حق أحد الأشخاص بعدما حاول ترويج أوراق نقدية مزورة للنصب على أحد الضحاياها الذي استقطبه من موقع مغربي معروف للبيع والشراء.
وحسب مصادر أمنية، فإن المتهم اتفق مع أحد المعلنين على شراء حاسوب جد متطور بسعر يقارب 3 ملايين سنتيم، حيث اتفقا على مكان اللقاء وعندما تسلم الضحية النقود اكتشف أنها مزورة بالكامل ليقوم بإبلاغ رجال الأمن .
هذا وقد تمكنت الشرطة من التعرف على النصاب اعتمادا على إحدى كاميرات المراقبة إلا أنه لازال لحدود الساعة في حالة فرار.
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