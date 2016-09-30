ردو لبال..أخطر نصاب في مجال الاتصال يسقط في قبضة الدرك الملكي وهذه الخدعة الماكرة التي أوقع بها ضحاياه
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن المركز القضائي ببني ملال تمكن من فك لغز نصاب خطير نصب على مجموعة من المواطنين بمنطقة اشرو اقليم بني ملال ، وأوهم ضحاياه بأنه اطار في شركة إنوي وخدعهم بلباسه لوزرة وشارة تحمل رمز الشركة ، حيث طلب منهم مبالغ مالية تفوق 8000 درهم للفرد من أجل وضع ريزو في أرضهم ، مقابل أنهم سيستفيذون من مبلغ شهري من الشركة ب أزيد من 3000 درهم وتسبيق 45 ألف درهم ، مستغلا بساطة ساكنة هذه الدواوير الجبلية وحاجتهم للريزو ، إضافة إلى شيء من الطمع.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالمركز القضائي ببني ملال بقيادة القائد الاقليمي للدرك الملكي، واصل أبحاثه وتحرياته في القضية ، وقادتهم احدى ارساليات تحويل الأموال لاحد ضحايا النصاب إلى تحديد هويته ، فتبين أنه يقضي عقوبة حبسية لحد الان في قضية نصب واحتيال تتعلق هي الأخرى بالتلاعب في بطاقة اشتراك لاحدى شركات الاتصال.
هذا وستتم متابعته من طرف العدالة في هذه القضية ، لتقول كلمتها في حقه.
جدير بالذكر فالجاني أمي ، لكن استطاع أن ينصب ويخدع ضحاياه بطريقة احترافية تشبه المافيا.
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