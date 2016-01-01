عاجل..شاب يبتر عضوه التناسلي وهذا مصيره !

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن المستشفى الجهوي لبني ملال استقبل صباح اليوم الأحد، حالة غريبة تتعلق باقدام شاب على قطع جزء من عضوه الذكري ، حيث توجه مباشرة إلى المستعجلات من أجل إنقاذه وهو يحمل الجزء المبتور في بلاستيك.

ووفق ذات المصادر ل"أخبارنا" فالمستشفى قام بتوجيه الشاب إلى احدى مستشفيات الدار البيضاء ، نظرا لوجود التخصص هناك ، حيث نقل ظهر اليوم عبر سيارة إسعاف رفقة الجزء المبتور الموضوع في بلاستيك طبي.

ولم يعرف لحد الساعة السبب وراء اقدام هذا الشاب على بتر عضوه التناسلي.