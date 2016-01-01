عاجل..شاب يبتر عضوه التناسلي وهذا مصيره !
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن المستشفى الجهوي لبني ملال استقبل صباح اليوم الأحد، حالة غريبة تتعلق باقدام شاب على قطع جزء من عضوه الذكري ، حيث توجه مباشرة إلى المستعجلات من أجل إنقاذه وهو يحمل الجزء المبتور في بلاستيك.
ووفق ذات المصادر ل"أخبارنا" فالمستشفى قام بتوجيه الشاب إلى احدى مستشفيات الدار البيضاء ، نظرا لوجود التخصص هناك ، حيث نقل ظهر اليوم عبر سيارة إسعاف رفقة الجزء المبتور الموضوع في بلاستيك طبي.
ولم يعرف لحد الساعة السبب وراء اقدام هذا الشاب على بتر عضوه التناسلي.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟