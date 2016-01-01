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اعتقال مستشار جماعي متلبس بممارسة الجنس مع متزوجة داخل سيارته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اعتقال مستشار جماعي متلبس بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة اعتقال مستشار جماعي متلبس بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة

أخبارنا المغربية ـ أكادير 

قام رجال الدرك الملكي بالجماعة الترابية امسكروض الواقعة على بعد 22 كلم من أكادير، صباح أمس الخميس، باعتقال مستشار جماعي متلبسا بممارسة الجنس داخل سيارته الشخصية مع سيدة متزوجة .

و حسب مصادر محلية، فان أمر المستشار افتضح عندما لمحته عيون ساكنة المنطقة داخل سيارته رفقة امرأة في مكان خال، فاتصلوا برجال الدرك الذين حضروا على الفور و قاموا بتصفيد يدي المستشار متلبسا بالخيانة الزوجية.

و تمت مباشرة المساطر القانونية عقب هذه الواقعة بعرض المستشار الموقوف رفقة السيدة المتزوجة على أنظار النيابة العامة بابتدائية اكادير، بتهمة الخيانة الزوجية. 

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