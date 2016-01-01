اعتقال مستشار جماعي متلبس بممارسة الجنس مع متزوجة داخل سيارته
أخبارنا المغربية ـ أكادير
قام رجال الدرك الملكي بالجماعة الترابية امسكروض الواقعة على بعد 22 كلم من أكادير، صباح أمس الخميس، باعتقال مستشار جماعي متلبسا بممارسة الجنس داخل سيارته الشخصية مع سيدة متزوجة .
و حسب مصادر محلية، فان أمر المستشار افتضح عندما لمحته عيون ساكنة المنطقة داخل سيارته رفقة امرأة في مكان خال، فاتصلوا برجال الدرك الذين حضروا على الفور و قاموا بتصفيد يدي المستشار متلبسا بالخيانة الزوجية.
و تمت مباشرة المساطر القانونية عقب هذه الواقعة بعرض المستشار الموقوف رفقة السيدة المتزوجة على أنظار النيابة العامة بابتدائية اكادير، بتهمة الخيانة الزوجية.
شاشة أخبارنا
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟