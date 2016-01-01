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أقراص "إكستازي" تودي بحياة شاب بالفنيدق

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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أقراص "إكستازي" تودي بحياة شاب بالفنيدق

أخبارنا المغربية 

لقي شاب مصرعه أمس الخميس بمدينة الفنيدق، إثر إصابته بحالة إغماء وغثيان شديد بسبب تناوله كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة بأحد شوارع المدينة.

و نقل الشاب إلى المستشفى بعد تناوله أقراص القرقوبي من نوع إكستازي رفقة شابين آخرين كانا معه نجوا من موت محقق بعدما تمكن الأطباء من إسعافهما.

وحلت عناصر الامن بالمستشفى فور علمها بالحادث، بعدما تم نقل جثة الشاب الضحية إلى مستودع الأموات، حيث استمعت للشابين الآخرين اللذان دلّا العناصر الأمنية على مكان اقتناء أقراص الهلوسة المنتهية الصلاحية، وهي من نوع "اكستازي".

 
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