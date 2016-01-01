أقراص "إكستازي" تودي بحياة شاب بالفنيدق
أخبارنا المغربية
لقي شاب مصرعه أمس الخميس بمدينة الفنيدق، إثر إصابته بحالة إغماء وغثيان شديد بسبب تناوله كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة بأحد شوارع المدينة.
و نقل الشاب إلى المستشفى بعد تناوله أقراص القرقوبي من نوع إكستازي رفقة شابين آخرين كانا معه نجوا من موت محقق بعدما تمكن الأطباء من إسعافهما.
وحلت عناصر الامن بالمستشفى فور علمها بالحادث، بعدما تم نقل جثة الشاب الضحية إلى مستودع الأموات، حيث استمعت للشابين الآخرين اللذان دلّا العناصر الأمنية على مكان اقتناء أقراص الهلوسة المنتهية الصلاحية، وهي من نوع "اكستازي".
شاشة أخبارنا
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟