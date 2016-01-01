معطيات جديدة حول الفتاة التي هددت بالانتحار من أعلى عمود كهربائي بأكادير

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بعد تلقيها العلاجات الضرورية، تم نقل الفتاة التي حاولت الإنتحار برمي نفسها من أعلى عمود كهربائي صباح اليوم بأكادير، تحت حراسة مشددة،إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان.

و أفادت مصادر محلية أن الفتاة البالغة من العمر 26 سنة، حاولت وضع حد لحياتها، بعدما ثم حفظ شكاية لها سابقا ضد إبن مسؤول كبير بمدينة أكادير تتهمه بفض بكرتها بعدما وعدها بالزواج.

في المقابل كشفت مصادر طبية، أنه سابق لأوانه الحكم على الصحة النفسية للفتاة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.