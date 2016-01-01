القطار يقتل طفلا كان يرعى الغنم ضواحي العرائش

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لقي طفلٌ في السادسة من عمره مصرعه على الفور، بعدما دهسه قطار كان متوجها إلى مينة طنجة، يوم أمس الأحد 23 أكتوبر 2016 بالقرب من دوار أولاد عمران بثلاثاء ريصانة ضواحي العرائش.

وقال شهود عيان إن الطفل الهالك كان يرعى الغنم بالقرب من السكة الحديدية، في حين لم تعرف أسباب الحادث.

وقد نقل جثمان الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح بناء على أوامر النيابة العامة، فيما فتح تحقيق في ملابسات وظروف الحادث.