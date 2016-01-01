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بعد الحكم على مغتصبها بالبراءة قاصر تحاول الانتحار ونقلها في حالة خطيرة للمستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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بعد الحكم على مغتصبها بالبراءة قاصر تحاول الانتحار ونقلها في حالة خطيرة للمستعجلات

 

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن فتاة تبلغ من العمر 17 سنة تسمى ف.ر  تقطن بحي العسفة ببني ملال ، حاولت وضع حد لحياتها قبل قليل بتناولها لكمية من الدواء ، حيث تم نقلها على عجل الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، وخضعت لعملية غسل المعدة ،ولا تزال تحت المراقبة الطبية.

ووفق مصدر "أخبارنا" فالضحية تعرضت للاغتصاب في سنة 2013 ، وتابعت مغتصبها أمام المحكمة ، وتدخلت أطراف بينهما من أجل الصلح ، فتنازلت له على أساس أن يتزوج بها ، حيث تقدم فعلا لخطبتها ، إلا أنه وبعدما قدم تنازله للمحكمة ، تخلى عنها ، لتقرر الضحية الانتحار قبل قليل ،مباشرة بعد سماعها للحكم الذي نطقته المحكمة أمس والقاضي ببراءة مغتصبها.

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