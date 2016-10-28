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توقيف تلميذين اتصلا بالرقم 19 و زعما انتماءهما لـ"داعش"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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توقيف تلميذين اتصلا بالرقم 19 و زعما انتماءهما لـ"داعش"

أخبارنا المغربية-مراكش

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة مراكش تلميذين عمرهما 15 و18 سنة على التوالي، بتهمة الاشتباه في تورطهما في إجراء اتصالات هاتفية مشيدة بأعمال ومخططات إرهابية وممجدة لتنظيم داعش..

وقالت مصادر محلية إن التلميذين كانا قد أجريا اتصالات هاتفية على الخط 19، يزعمان من خلالها أنهما ينتميان لتنظيم إرهابي قبل أن تمكن التحقيقات الأمنية من تشخيص هويتهما وتوقفيهما حيث تم إخضاعهما لبحث قضائي أوضح أن الأمر مجرد دعابة وطيش مراهقين.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تمجيد تنظيم "داعش" في صفوف التلاميذ عرفت انتشارا واسعا ما يستدعي من الجهات المختصة تكثيف المراقبة وأخذ الحيطة والحذر لوقف انتشار الفكر الإرهابي وسط المؤسسات التعليمية.

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1 |
لعل حب الفضول هو الدافع لهؤلاء الاطفال فالمرجو من الاباء ان يحصنوا انفسهم وابنائهم ضد هذه الافكار الهدامة وان يبينوا لهم ان الجاد والهازل بهذه الامور سواء في الادانة والتهمة
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 11:42
2 |
إن انفجار المعرفة وتعدد طرقها جعل المدرسة في خبر كان ،فعلى الدولة ان تساهم في تحصين شعبها رجالا ونساء واطفالا وذلك بحجب المواقع المتطرفة والمواقع الاباحية وحتى الفيسبوك وان تكون هناك رقابة بكل ما يخدش معتقدنا واعرافنا وهويتنا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 11:48
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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