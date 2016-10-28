توقيف تلميذين اتصلا بالرقم 19 و زعما انتماءهما لـ"داعش"

أخبارنا المغربية-مراكش

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة مراكش تلميذين عمرهما 15 و18 سنة على التوالي، بتهمة الاشتباه في تورطهما في إجراء اتصالات هاتفية مشيدة بأعمال ومخططات إرهابية وممجدة لتنظيم داعش..

وقالت مصادر محلية إن التلميذين كانا قد أجريا اتصالات هاتفية على الخط 19، يزعمان من خلالها أنهما ينتميان لتنظيم إرهابي قبل أن تمكن التحقيقات الأمنية من تشخيص هويتهما وتوقفيهما حيث تم إخضاعهما لبحث قضائي أوضح أن الأمر مجرد دعابة وطيش مراهقين.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تمجيد تنظيم "داعش" في صفوف التلاميذ عرفت انتشارا واسعا ما يستدعي من الجهات المختصة تكثيف المراقبة وأخذ الحيطة والحذر لوقف انتشار الفكر الإرهابي وسط المؤسسات التعليمية.