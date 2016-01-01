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الناظور .. اصطدام شاحنة بمسجد بعد صلاة العشاء يخلف إصابات خطيرة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الناظور .. اصطدام شاحنة بمسجد بعد صلاة العشاء يخلف إصابات خطيرة (فيديو) الناظور .. اصطدام شاحنة بمسجد بعد صلاة العشاء يخلف إصابات خطيرة (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

اهتزت مدينة الناظور مساء اليوم على وقع حادثة سير خطيرة، ناتجة عن اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع " رموك " بمسجد " باصو " وسط المدينة.

و أورد موقع ناظور سيتي ، أن السائق فقد السيطرة على المقود بسبب انزلاقه نتيجة التساقطات المطرية، ما أدى إلى اصطدامه بحائط المسجد بقوة مباشرة بعد نهاية صلاة العشاء و تعرضه رفقة مرافقه لاصابة خطيرة.

وأضاف ذات المصدر بأن عناصر الوقاية المدنية و رجال  الأمن، حلوا بعين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.

 

 
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