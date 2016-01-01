الناظور .. اصطدام شاحنة بمسجد بعد صلاة العشاء يخلف إصابات خطيرة (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

اهتزت مدينة الناظور مساء اليوم على وقع حادثة سير خطيرة، ناتجة عن اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع " رموك " بمسجد " باصو " وسط المدينة.

و أورد موقع ناظور سيتي ، أن السائق فقد السيطرة على المقود بسبب انزلاقه نتيجة التساقطات المطرية، ما أدى إلى اصطدامه بحائط المسجد بقوة مباشرة بعد نهاية صلاة العشاء و تعرضه رفقة مرافقه لاصابة خطيرة.

وأضاف ذات المصدر بأن عناصر الوقاية المدنية و رجال الأمن، حلوا بعين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.