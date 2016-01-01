حاميها حراميها : شرطية تسطو على أموال محطة وقود بالرباط

من الأرشيف

أخبارنا المغربية

أطاحت كاميرات محطة للوقود بالرباط، أخيرا، بشرطية مرور برتبة حارس أمن، من ولاية أمن الرباط، بعدما نفذت سرقة من داخل المحطة واستولت على مبلغ مالي.

و وفق يومية الصباح، فقد كانت الشرطية تؤمن حركة السير بإحدى مدارات العاصمة، فدخلت فجأة إلى محطة الوقود لقضاء الحاجة، وبعدما أثار انتباهما عدم وجود المستخدمين، سرقت مبلغا ماليا، ثم ولجت إلى المرحاض.

وكشف مصدر مطلع أن المستخدمين اكتشفوا سرقة المبلغ وتبادلوا الاتهامات في ما بينهم، وبعد حضور مسير المحطة، اطلع على تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمحطة، ليتفاجؤوا بأن الشرطية المكلفة بالسير أمامهم هي من استولت على الأموال بطريقة مثيرة.