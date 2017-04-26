عاجل وبالصور...مرة أخرى تسجيل 11 حالة هستيريا بداخلية ابن خلدون ودار الطالبة باقليم أزيلال ونقلهن عبر الاسعاف

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أنه في هذه الأثناء جرى نقل 7 تلميذات تعرضن لحالات إغماء وهستيريا جماعية ، إلى مستشفى تدلي فطواكة اقليم أزيلال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فسبعة تلميذات سقطن مغمى عليهن داخل داخلية ثانوية ابن خلدون ، وأربعة أخريات سقطن داخل دار الطالبة في نفس الوقت ، وعرف المكان حالة من الفزع والهلع في صفوف النزيلات ، حيث حلت سيارة اسعاف من جماعة أنزو المجاورة ونقلت جميع الحالات بينها حالة صعبة سيتم تحويلها مباشرة الى مستشفى دمنات .

وحل بعين المكان مدير المؤسسة والسلطات المحلية و اباء التلاميذ والتلميذات للوقوف على الأمر الغريب الذي سبق لمديرية التربية والتعليم بأزيلال أن كذبته بشكل غريب وادعت أنه لا أساس له من الصحة وهو ما جعل المجتمع المدني يتفاجأ من طريقة تعاملها.

فاعل جمعوي يحرج مديرية التعليم وينشر صور الحالات وعقب عليها قائلا :" هل ستكذبها أيضا المديرية ".

وحسب اتصالات أعضاء من النسيج الجمعوي وجمعية اباء وأولياء التلاميذ ، أكدوا لنا الخبر وهم بعين المكان ، وقالوا أن استهتار الادارة وتكذيبها وطعنها في مصداقيتهم يجعلها الان في موقف لا يحسد عليه ، ودعوها الى التعامل بكل جدية مع الهستيريا الجماعية ومواجهتها للحد من وقوعها بدل تكذيبها ومواجهة المجتمع المدني والصحافة.