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مأساة...السيول تجرف تلميذا بخنيفرة والعثور على جثته بعد ساعات من البحث

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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مأساة...السيول تجرف تلميذا بخنيفرة والعثور على جثته بعد ساعات من البحث

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية من خنيفرة أنه تم العثور اليوم السبت على جثة تلميذ في 16 من عمره كانت السيول القوية قد جرفته أمس الجمعة .

وحسب ذات المصدر، فإن المؤسسة الداخلية التي يقيم بها الضحية كانت قد أعلنت يوم أمس عن اختفائه، ليتم اليوم الإبلاغ عن العثور على جثته اليوم من طرف مجموعة من المواطنين.

هذا وسيتم إجراء التشريح الطبي على جثة الراحل لمعرفة أسباب الوفاة رغم رفض أسرته لذلك .

 
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