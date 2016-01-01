مفاجاة .. المغرب الفاسي يطيح بالجيش الملكي من كاس العرش
تأهل فريق المغرب الفاسي (القسم الثاني) إلى دور نصف نهاية كأس العرش لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت بالضربات الترجيحية (4-2) على مضيفه الجيش الملكي في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم إياب دور ربع النهاية.
واحتكم الفريقان مباشرة إلى الضربات الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بتفوق فريق العاصمة العلمية بهدف اللاعب دجيجي غوزا في الدقيقة 85، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق العسكري في مباراة الذهاب التي أجريت بمدينة فاس.
ويلتقي فريق المغرب الفاسي في دور نصف النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا ابتداء من الساعة الخامسة عصرا بين اتحاد طنجة والاتحاد الزموري للخميسات، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة التعادل هدف لمثله بين الفريقين. وتجرى غدا باقي لقاءات إياب دور ربع النهاية بمباريات نهضة بركان مع الدفاع الحسني الجديدي، واتحاد طنجة مع الاتحاد الزموري للخميسات، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا، واتحاد الفتح الرياضي مع أولمبيك آسفي ابتداء من الساعة السابعة والربع مساء.
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