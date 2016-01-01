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الملك محمد السادس متأثر من وفاة الظلمي وهذا ما قرره

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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الملك محمد السادس متأثر من وفاة الظلمي وهذا ما قرره

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة أن العاهل المغربي أصدر قرارا يقضي بتكفله شخصيا بمصاريف جنازة وعزاء أسطورة كرة القدم المغربية الراحل عبد المجيد الظلمي .

وأضافت ذات التقارير أن الملك تأثر كثيرا عند توصله بخبر رحيل "المايسترو" الذي أعطى الكثير للمنتخب المغربي ولفريق الرجاء البيضاوي.

للإشارة فإن الملك كان قد بعث تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الظلمي ، وقال فيها : "إن الظلمي الإنسان عرف كذلك بأخلاقه الحسنة وبتواضعه ورزانته. وهو ما جعله محط تقدير واحترام الجماهير الرياضية، داخل الميدان وخارجه، بل وكل المغاربة الذين عرفوه عن قرب أو تتبعوا مساره الكروي الحافل بالألقاب والمنجزات"..

 

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