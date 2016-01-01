الملك محمد السادس متأثر من وفاة الظلمي وهذا ما قرره
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
أكدت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة أن العاهل المغربي أصدر قرارا يقضي بتكفله شخصيا بمصاريف جنازة وعزاء أسطورة كرة القدم المغربية الراحل عبد المجيد الظلمي .
وأضافت ذات التقارير أن الملك تأثر كثيرا عند توصله بخبر رحيل "المايسترو" الذي أعطى الكثير للمنتخب المغربي ولفريق الرجاء البيضاوي.
للإشارة فإن الملك كان قد بعث تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الظلمي ، وقال فيها : "إن الظلمي الإنسان عرف كذلك بأخلاقه الحسنة وبتواضعه ورزانته. وهو ما جعله محط تقدير واحترام الجماهير الرياضية، داخل الميدان وخارجه، بل وكل المغاربة الذين عرفوه عن قرب أو تتبعوا مساره الكروي الحافل بالألقاب والمنجزات"..
فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)
أخبارنا المغربية - متابعة تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟