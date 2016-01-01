الجامعة تخصص مداخيل مباراة سان جيرمان و موناكو لعائلة "عبد المجيد الظلمي"
أخبارنا المغربية - الرباط
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تخصيص مداخيل المباراة التي ستجمع يوم غد السبت 29 يوليوز 2017 بالملعب الكبير لمدينة طنجة بين باريس سان جيرمان وموناكو برسم فعاليات كأس الأبطال الفرنسية، لعائلة المرحوم عبد المجيد الظلمي الذي وافته المنية مساء يوم أمس الخميس.
وكان المرحوم عبد المجيد الظلمي، لاعب الرجاء الرياضي وجمعية الحليب والمنتخب الوطني سابقا، وأحد أبرز سفراء كرة القدم المغربية في العالم، توفي يوم أمس بمدينة الدار البيضاء، إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.
وتأتي هذه المبادرة لمؤازرة عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل.
وتدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كافة الجماهير المغربية الحضور بكثافة إلى الملعب الكبير لمدينة طنجة لمتابعة هذه المباراة التي ستنطلق على الساعة الثامنة مساء.
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