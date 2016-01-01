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المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

أخبارنا المغربية - الرباط

فاز المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعته مساء الأحد 23 يوليوز2017 بالمنتخب الموريتاني.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني لأقل من 18 سنة في هذه المباراة الودية التي أقيمت بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة اللاعب ياسين لاميني في الدقيقة 65 دقيقة بينما وقع الهدف الثاني اللاعب إسماعيل المترجي في الدقيقة 86.

جدير بالذكر، أن هذه المباراة الودية تدخل في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة للاستحقاقات المقبلة.

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