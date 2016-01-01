أوباميانغ يعود لتشكيلة الغابون أمام المغرب

قال بيير-إيمريك أوباميانغ اليوم الجمعة، إنه سيعود لتشكيلة الغابون عندما تواجه المغرب في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد نحو أسبوع من الآن عقب غيابه عن آخر مباراتين.

وغاب هداف بروسيا دورتموند بشكل مفاجئ عن خسارة الغابون على أرضها 0-3 أمام كوت ديفوار في الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري، لكنها فازت بعد 3 أيام 2-1 على نفس المنافس لتحتفظ بالأمل في بلوغ النهائيات في روسيا.

وقال أوباميانغ للتلفزيون الفرنسي في أول اعتراف بأنه كان سيترك دوري الدرجة الأولى الألماني قبل بداية الموسم: "كنت واضحاً مع المدرب والاتحاد الغابوني بأن الوقت لم يكن مناسباً لي للانضمام للمنتخب، لم أكن في حالة ذهنية جيدة بسبب تكهنات الانتقال لكنني سأعود في المباراة المقبلة بالتصفيات".

ويمثل أوباميانغ (28 عاماً)، الذي سجل 13 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، أمل الغابون في التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها.

ويجب أن تتجنب الغابون الخسارة من المغرب في الدار البيضاء إذا أرادت الإبقاء على فرصها.

وقبل جولتين على النهاية تتصدر كوت ديفوار المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط يليها المغرب بـ6 نقاط ثم الغابون بخمس نقاط.

ويتأهل المتصدر فقط إلى كأس العالم.